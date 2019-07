Enquanto a concorrência luta para se livrar do notch (aquele recorte para abrigar câmeras e outros sensores que ficam na parte frontal do aparelho) já em 2019, tudo indica que neste ano os iPhones terão, assim como no ano passado, o mesmíssimo entalhe.

Ou seja, caso isso se confirme, serão três longos anos com essa coisa nos impedindo de termos uma tela com um aproveitamento realmente incrível em iPhones. Mas as coisas poderão mudar em 2020 — pelo menos foi o que o analista mais famoso do mundo Apple, Ming-Chi Kuo, disse hoje em uma nota para investidores compartilhada pelo site chinês MyDrivers [Google Tradutor].

Para ser bem especifico, o Kuo informou que ao menos um iPhone lançado em 2020 será equipado com uma lente de câmera frontal menor, a fim de ser acomodada em um recorde menor do que o atual.

Já o China Times — citando um analista da firma de investimentos Credit Suisse na Ásia — afirmou [Google Tradutor] que a Apple planeja lançar um novo modelo de iPhone sem Face ID (e, consequentemente, o notch como conhecemos hoje) em 2020. Ainda de acordo com o analista, tal iPhone teria uma câmera frontal sob tela e um Touch ID “acústico” — corroborando rumores já comentados aqui por nós.

Já em 2021, o analista acredita que todos os três modelos lançados serão completamente livres do recorte, completando assim a transição para aparelhos com câmeras frontais e Touch ID sob a tela.

Resumindo: em 2019, segundo esses analistas, os iPhones ainda terão o notch; em 2020, dois modelos terão notch menores enquanto um deles não terá mais o recorte (com câmera e Touch ID sob a tela); já em 2021, todos os aparelhos teriam câmera e sensor de impressões digitais debaixo do display.

Será que a Apple voltará mesmo a apostar no Touch ID? Não custa lembrar que, nesta semana, a empresa veiculou um novo comercial para o iPhone destacando justamente o Face ID, afirmando que tal método de desbloqueio é mais simples e mais seguro que o leitor de impressões digitais. 🤔

via MacRumors