Conceito de iMac traz ideias do iPad Pro e do HomePod

Dentre todos os computadores atuais na linha da Apple, o iMac é o que mantém o mesmo design há mais tempo: o formato atual existe desde 2012, mas se considerarmos o design de forma mais ampla, já temos o mesmo visual desde nada menos que 2004, com a introdução do iMac G5.

Há quem diga que não se mexe em time que está ganhando, e de fato o design do iMac é um dos trabalhos mais atemporais e bem-sucedidos de Jony Ive. Com a saída do lendário designer da Apple, entretanto, talvez seja boa hora para uma renovação. Para isso, Philip Goolkasian tem uma boa ideia.

O designer criou um conceito impressionante para um futuro iMac, trazendo para o tudo-em-um ideias apresentadas em outros produtos da Apple, como o iPad Pro e o HomePod. Dos tablets profissionais da Maçã, temos a tela infinita (as bordas, inclusive, seriam idênticas em visual e espessura às dos iPads Pro); do alto-falante inteligente, temos um sistema de som avançadíssimo, que vive na porção inferior do computador e traz suporte a reprodução surround multi-canais.

Para dar espaço ao sistema de alto-falantes, as portas do conceito mudariam de lugar para o pé do iMac — são três USB-A, quatro USB-C (com suporte a Thunderbolt 3, imagino eu), uma Ethernet e uma saída para fones de ouvido. Já o botão de força e a entrada para cartões SDXC seriam movidos para a borda inferior da tela, facilitando o acesso.

Temos ainda outras cartas na manga: a tela infinita poderia se estender para além das bordas laterais, possibilitando a junção de dois iMacs com interrupção quase imperceptível no visual; o lado da tela seria capaz de segurar e carregar o Apple Pencil de segunda geração. A parte superior da tela teria um sistema TrueDepth, para o Face ID, e mais uma segunda câmera no canto superior direito, para experiências em realidade aumentada.

Outro pulo do gato bem interessante está na base do iMac: apropriadamente chamada de “AirPower”, a superfície seria capaz de carregar dispositivos sem fio, como iPhones ou o estojo dos AirPods. Além disso, os lados da base também seriam dotados de bobinas para carregamento wireless, de forma que bastaria encostar o Magic Trackpad e o Magic Keyboard neles para carregar os periféricos.

Incrível, não?

dica do Daniel de Paola