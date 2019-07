Quem pensou que o HomePod estava fadado ao fracasso, pensou errado. Por mais que as vendas do alto-falante inteligente não sejam as mais significativas, a Apple parece não estar se concentrando no lado negativo e está disposta a levar o dispositivo para o oriente, agora ao Japão.

O lançamento do HomePod por lá já era especulado desde o ano passado, quando a Maçã indicou que o dispositivo oferecia suporte ao idioma japonês, porém o anúncio oficial aconteceu agora — a tempo do lançamento do iOS 13, o qual oferecerá uma série de novidades para o alto-falante, incluindo suporte a múltiplos usuários.

A Apple ainda não forneceu uma data de lançamento exata, mas a página de pedidos do HomePod indica que as vendas começarão “em breve”, provavelmente nas próximas semanas. Na página do alto-falante em japonês, a companhia também publicou mais informações sobre o dispositivo.

Como em outros mercados, o HomePod estará disponível nas cores branca e cinza espacial, por JP¥32.800 (pouco mais do que R$1.150). Em abril passado, a Apple cortou o preço do alto-falante em 14% para tentar impulsionar suas vendas ao redor do mundo.

Mesmo com a recente expansão do HomePod, o dispositivo continua, ainda, sendo vendido em poucos países — com o Japão serão 11, especificamente. O produto está disponível na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na China, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, em Hong Kong, no México e no Reino Unido.

via 9to5Mac

Atualização, por Rafael Fischmann 10/07/2019 às 10:50

O MacRumors notou que, junto do Japão, o HomePod chegará também a Taiwan — ou seja, serão 12 mercados ao todo, a partir de agora.

Em Taiwan, ele custará NT$9.900 (cerca de R$1.200).