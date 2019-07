O futuro dos videogames parece, cada vez mais, estar intrinsecamente ligado aos dispositivos móveis. Entre sistemas de transmissão de jogos para smartphones e tablets e plataformas completas que vivem na nuvem e podem ser acessadas de qualquer dispositivo, as empresas estão cada vez mais apostando suas fichas nos aparelhos que estão com você a qualquer momento, em vez daquele console que vive embaixo da sua TV. A Microsoft é uma delas.

A gigante de Redmond tem um projeto extremamente ambicioso de levar os jogos da plataforma do Xbox para qualquer tela, o xCloud. O que não era sabido até o momento era como a Microsoft lidaria com a questão dos joysticks — claro, a própria Apple já anunciou que o elogiadíssimo controle do Xbox One passará a funcionar com dispositivos iOS (assim como o DualShock 4, da Sony), mas, para uma plataforma de jogos online com ambição de funcionar com todos os seus dispositivos, é necessário desenvolver soluções mais amplas.

Por isso que essas patentes registradas recentemente pela empresa, trazidas pelo Windows Central, são interessantes: elas mostram projetos de joysticks especiais, reminescentes do que a Nintendo introduziu com o Switch, nos quais os dois lados do controle podem ser destacados para que se encaixe, no meio, um smartphone ou tablet. Todos os botões característicos da experiência Xbox estão presentes.

Naturalmente, nem todos os jogos da xCloud necessitarão de controles físicos — até por isso, a Microsoft está desenvolvendo também um Kit de Adaptação para criação de botões virtuais, que certamente serão muito utilizados em títulos menos complexos. Ainda assim, jogos mais avançados (e gamers mais tradicionalistas) certamente se beneficiarão dos botões de verdade, e os controles modulares terão o potencial de expandir ainda mais a ideia dos videogames nos dispositivos móveis.

É bom notar que, até o momento, não há garantia de que as patentes da Microsoft verão a luz do dia em algum momento ou se elas serão compatíveis com os dispositivos da Apple. Os registros, entretanto, dão uma boa ideia do que está sendo trabalhado lá em Redmond — e, considerando que a relação entre as duas ex-arquirrivais é hoje a melhor possível, é provável que não estejamos muito longe de vermos um novo controle da gigante de softwares que se encaixe em iPhones e iPads. Seria ótimo, não?

via Cult of Mac