Nova ferramenta do Dropbox permite envio rápido de arquivos com até 100GB

Há alguns meses, falamos aqui do Firefox Send, serviço da Mozilla que permite o envio fácil e rápido de arquivos de até 2,5GB simplesmente arrastando-os para uma janela no navegador e compartilhando o link com seus contatos desejados. Que tal, então, multiplicar essa capacidade máxima em 40 vezes?

É exatamente a proposta do Dropbox com o Transfer: compartilhar rapidamente arquivos de até 100GB(!), um limite muito maior do que o oferecido por qualquer serviço semelhante e incomparável com qualquer serviço de email — até o Mail Drop, da Apple, tem um limite de arquivos de até 5GB.

O funcionamento do Transfer é o mais intuitivo possível: você simplesmente arrasta o arquivo desejado para a janela do serviço no navegador e, quando o upload for finalizado, o Dropbox lhe fornece um link para que você compartilhe o download com quem você quiser. Não há necessidade de salvar o arquivo em questão na sua conta do Dropbox nem nada do tipo; seus contatos, inclusive, não precisam ter uma conta no Dropbox para baixar os arquivos.

O serviço também tem alguns instrumentos de proteção: dá para configurar uma senha para download do arquivo, bem como escolher um período de atividade para o link, que será desativado subsequentemente. É possível optar para que o Dropbox lhe notifique todas as vezes que o arquivo for baixado e acompanhar quantas vezes aquele link foi acessado. Contas corporativas podem, ainda, configurar imagens de fundo personalizadas para quando pessoas acessarem os seus links.

Outro diferencial interessante do Transfer é que ele lida com múltiplos arquivos de forma inteligente: você pode arrastar vários deles ao mesmo tempo para o serviço, e o Dropbox gerará um link único para baixar todos em conjunto — ao contrário de outros serviços, que não conseguem lidar com vários arquivos simultâneos ou geram um link para cada um deles.

O Dropbox Transfer ainda está em fase beta, e você pode solicitar um convite para testá-lo através desse link. O serviço será disponibilizado em breve para o público em geral.

via Ars Technica