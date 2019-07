Como tradicionalmente acontece, a CNBC divulgou que Tim Cook e Eddy Cue (respectivamente CEO e vice-presidente sênior de serviços e softwares para internet da Apple) estão participando mais uma vez da conferência Sun Valley (em Idaho, Estados Unidos), que reúne nomes importantes do mercado de tecnologia e de mídia.

Pouco se sabe sobre as conversas que acontecem por lá, mas a importância do evento é notória visto que acordos significativos (como a compra do Yahoo pela Verizon, da ABC pela Disney ou do Washington Post por Jeff Bezos) foram fechados lá — como informou o 9to5Mac.

Jatos particulares estacionados no aeroporto próximo à conferência anual de mídia Allen & Company Sun Valley Conference, em Sun Valley (Idaho, EUA)

Neste ano, além da dupla da Maçã, temos também participando do evento a CEO da GM (Mary Barra), o CEO da Comcast (Brian Roberts), o cofundador do LinkedIn (Reid Hoffman), a COO do Facebook (Sheryl Sandberg), o CEO da Uber (Dara Khosrowshahi) e outros.

Esta é a oitava edição da conferência que Cook e Cue participam — e em um momento importante, visto que o Apple TV+ (serviço de streaming de vídeos) está presentes a ser lançado e muitos acordos poderão ser fechados nestes próximos dias.