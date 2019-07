Pin it

Pule diretamente para a parte do seu interesse com uma busca rápida

É desenvolvedor (ou ao menos chegado no assunto) e gosta de acompanhar as sessões da Worldwide Developers Conference (WWDC)? Agora, isso está bem mais fácil.

A Apple atualizou ainda ontem a sua página de vídeos das sessões da WWDC19 com transcrições completas de todas as palestras. Isso significa que, além de estarem completamente legendados (em inglês, o que é uma boa novidade em termos de acessibilidade global), você pode simplesmente buscar pelo termo do seu interesse para pular imediatamente para todos os pontos da sessão em que ele foi mencionado.

Além da busca apurada, você pode ainda gerar links para cada termo ou frase pronunciada num vídeo — o que pode facilitar o salvamento de pontos-chave do seu interesse em cada sessão ou a colaboração com outros desenvolvedores.

As novidades já podem ser conferidas na página de vídeos da WWDC19 — basta escolher um deles e clicar na aba “Transcript”. Divirtam-se!

via 9to5Mac