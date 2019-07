Apple tira do ar o Walkie-Talkie do watchOS enquanto corrige nova brecha de segurança

Lembram-se do bug do FaceTime que foi descoberto no início deste ano? Pois bem, algo similar aconteceu agora com outro recurso da Apple — desta vez o app Walkie-Talkie, o qual permite que donos de Apple Watches enviem mensagens de áudio entre si.

A Maçã informou ao TechCrunch que desativou o aplicativo do relógio devido a uma nova vulnerabilidade, não especificada, a qual permitia a alguém acessar o microfone do iPhone de outro usuário (e ouvi-lo) sem o seu consentimento.

Apesar da gravidade da falha, a Apple diz que não há evidências atuais de que a vulnerabilidade tenha sido explorada, logo, é provável que nenhum usuário tenha sido afetado. Ainda segundo a companhia, o erro foi relatado por meio de um relatório da sua página de vulnerabilidade e segurança.

Como informamos, a empresa desativou temporariamente o recurso até que uma correção possa ser feita e implementada nos dispositivos. O app Walkie-Talkie App permanecerá instalado, mas não funcionará até que a companhia saia com uma solução para o problema.

Fomos informados de uma vulnerabilidade relacionada ao aplicativo Walkie-Talkie no Apple Watch e desativamos a função enquanto resolvemos o problema o quanto antes. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente e restauraremos a funcionalidade assim que possível. Embora não tenhamos conhecimento de nenhum uso da vulnerabilidade contra qualquer cliente, e que existem condições e sequências de eventos específicos para explorá-la, levamos a segurança e a privacidade de nossos clientes extremamente a sério. Concluímos que desativar o aplicativo era o modo correto de agir, pois essa falha poderia permitir que alguém ouvisse o iPhone de outro cliente sem consentimento. Pedimos desculpas novamente por este problema e pelo inconveniente.

Em janeiro passado, uma vulnerabilidade semelhante no FaceTime permitia que alguém ouvisse a outra pessoa da chamada antes mesmo de uma ligação ser aceita. O problema rendeu sérias dores de cabeça para a Maçã [1, 2], que ofereceu, até mesmo, uma quantia em dinheiro para o adolescente que descobriu a falha.

O app Walkie-Talkie foi lançado no ano passado, com o watchOS 5. Nós, inclusive, publicamos um tutorial sobre como utilizar o recurso.