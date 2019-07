Pin it

É a segunda ocorrência do tipo na loja em pouco mais de um ano

Dependendo do seu ponto de vista, esta notícia pode ser analisada como um golpe de sorte ou de azar para a Apple: quatro homens invadiram a Apple Highland Village (em Houston, Texas) batendo com uma picape contra a parede de vidro da loja na penúltima madrugada — foi a segunda ocorrência do tipo em pouco mais de um ano.

Os bandidos, entretanto, não conseguiram roubar muita coisa porque um policial estava na loja durante a ocorrência. Para completar, o local já estava, de qualquer forma, programado para fechar para reformas em breve — e provavelmente teria seus vidros substituídos de qualquer forma num futuro próximo. Que montanha-russa de emoções, hein?

As informações, passadas pela polícia local ao Houston Chronicle, dão conta de que os quatro suspeitos no veículo bateram contra a parede de vidro da loja após derrubarem uma barreira de concreto que foi posta lá justamente para impedir esse tipo de ocorrência. Ao invadirem a Apple Store, entretanto, os homens deram de cara com o policial, que estava lá a trabalho como guarda noturno; ao notar a presença, os suspeitos simplesmente pegaram alguns produtos das mesas mais próximas da entrada, subiram novamente na picape e fugiram. A picape — roubada — foi encontrada abandonada a alguns quilômetros dali, e felizmente ninguém se machucou.

Como dito acima, essa não foi a primeira vez que a Apple Highland Village viu um roubo do tipo: em junho de 2018, bandidos já tinham invadido a loja exatamente da mesma forma, exigindo que a Apple trocasse um dos painéis de vidro da sua fachada. Nem a Maçã nem a polícia divulgaram o valor dos itens roubados, mas estima-se que o prejuízo com o painel de vidro seja superior ao dos aparelhos em si.

De qualquer forma, a loja tem data marcada para fechar temporariamente para reformas: como informa a sua página oficial, o fechamento ocorrerá a partir do dia 28 próximo, ainda sem data para reabertura. Será que a Maçã vai trocar os painéis de vidro por um elemento mais resistente, dado o histórico do espaço?

