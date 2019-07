Enquanto o Apple Watch caminha para ter a sua própria App Store, alguns desenvolvedores estão simplesmente deixando de investir em aplicativos não só para o relógio da Maçã, mas para o ecossistema de gadgets vestíveis como um todo. Entre esses, agora o app Google Nest está indisponível tanto no watchOS quanto no Wear OS.

O fim da distribuição do aplicativo para smartwatches aconteceu nesta semana, cerca de um mês depois de o Google unir o seu app Home com a plataforma da Nest — a qual gerencia diversos tipos de câmeras, luzes e outros dispositivos residenciais inteligentes. As informações são do 9to5Google.

A remoção também coincide com o lançamento da versão 5.37 do app na App Store e no Google Play. A gigante de Mountain View explicou que descontinuou a versão do app para smartwatches pois “apenas um pequeno número de pessoas usava o aplicativo” em seus gadgets vestíveis, e que por isso a Nest se concentrará no desenvolvimento do app para smartphones, o qual continuará disponível em ambas as lojas de aplicativos.

Analisamos os usuários do aplicativo Nest em relógios inteligentes e descobrimos que apenas um pequeno número de pessoas o estava usando. Seguindo adiante, nossa equipe dedicará mais tempo concentrando-se no fornecimento de experiências de alta qualidade por meio de aplicativos móveis e interação de voz.

Usuários do Wear OS ainda podem controlar os termostatos de suas casas pelo Google Assistente no relógio. Contudo, se você possui um Apple Watch, todas as funções do app Nest deverão ser executadas somente pelo iPhone. As notificações do app também continuarão sendo enviadas para os relógios, como de costume.

A remoção de apps para smartwatches, principalmente o Apple Watch, não é algo novo. Além da Nest, o Twitter, o Google Maps, a Amazon e o eBay também removeram seus apps para watchOS da App Store, depois de concluírem que não valeria “investir no desenvolvimento de um software com poucos usuários”.

Executar algumas tarefas pelo punho pode ser realmente menos intuitivo do que em dispositivos móveis; não obstante, considerando que o Apple Watch, por exemplo, está se desenvolvendo parr tornar-se cada vez menos dependente do iPhone, a remoção desses apps faz com que todo esse avanço não seja tão significativo, afinal grande parte das ações continuarão sendo executadas por smartphones.