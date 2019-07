Os esforços da Apple para ampliar a produção de iPhones na Índia pode não ter ajudado muito, por ora, no crescimento das suas vendas domesticamente. Por outro lado, os iPhones 6s e 7 fabricados por lá estão sendo exportados e vendidos em países da Europa há alguns meses, como divulgado pelo The Economic Times.

Inicialmente, os planos da Maçã com a fabricação de iPhones na Índia visavam evitar os impostos de importação para o país e permitir que a companhia vendesse seus aparelhos por um preço mais competitivo no mercado de smartphones indiano. Tudo começou em 2017, quando a Wistron começou a fabricar o iPhone SE por lá.

Por mais que as vendas na Índia não tenham subido, a exportação de produtos da Apple fabricados na região é um grande passo na solidificação do país como base de produção. De acordo com o The Economic Times, no entanto, o tamanho das exportações ainda é baixo — menos de 100 mil unidades por mês.

Ainda assim, o governo indiano provavelmente ficará satisfeito com a mudança. Como informamos na semana passada, o país incentivará empresas estrangeiras a investirem na região para impulsionar a economia local. No caso da Apple, isso é feito indiretamente por meio das suas fornecedoras instaladas por lá.

Quanto à produção dos iPhones topos-de-linha na Índia (e dos próximos modelos, que serão apresentados este ano), o site afirma que a Foxconn poderá fabricar até 250 mil unidades por mês, sendo que entre 70% e 80% disso deverá ser exportado para outros mercados — sem contar a produção da Wistron e da Pegatron, que também pretende se instalar no território indiano.

Se esse realmente for o caso, a Apple começará a depender cada vez menos das fábricas chinesas, evitando os imbróglios da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

via 9to5Mac