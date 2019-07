Meio que de surpresa (ou não), a Apple lançou, há dois dias, novos modelos do MacBook Air e do MacBook Pro de 13 polegadas. Este segundo veio para preencher um vácuo na linha, já que o modelo de entrada anterior do Pro ainda era vendido com processadores ultrapassados (e sem a Touch Bar, o que pode ou não ser uma vantagem para você). A boa notícia é que os ganhos da nova geração são bem interessantes.

Como notou o MacRumors, os benchmarks do novo MacBook Pro de entrada, equipado com o processador Intel Core i5-8257U de quatro núcleos, já foram registrados no Geekbench. E os números não mentem: analisando a performance multi-núcleos, a nova máquina pode apresentar um desempenho até 83,4% superior em relação à sua antecessora, que era equipada com um processador Core i5 dual-core.

Na pontuação multi-núcleos, a geração anterior do MacBook Pro de entrada marcou 9.084 pontos, enquanto o novo modelo chegou a 16.665. Os ganhos na comparação de núcleo único, enquanto isso, foram mais discretos: 4.341 contra 4.639 na nova geração — ganho de aproximadamente 6,8%.

Here's the scoop on the new baseline 13" MacBook Pro CPU: Intel Core i5-8257U 👀



What's interesting is even in single core performance the 1.4 GHz base clock outperforms previous gen. Multi-Core is impressive too for $1,299💥 pic.twitter.com/rAuJxG1gJ5 — Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) July 11, 2019

Aqui está o furo sobre a CPU do novo MacBook Pro de 13 polegadas de entrada: Intel Core i5-8257U. 👀



O mais interessante é que até na performance de núcleo único o clock de base, de 1,4GHz, supera a geração anterior. A pontuação multi-núcleos também é impressionante para US$1.299. 💥

O novo MacBook Pro de entrada pode ser configurado ainda com um processador superior, um Core i7 também quad-core de 1,7GHz. Esse modelo só tem, até o momento, um registro no Geekbench, com pontuações de 4.835 e 15.515, respectivamente — mas precisamos aguardar mais testes para chegarmos a uma média definitiva de performance dele.

Como eu sempre gosto de notar nesses artigos, a frieza dos números nem sempre é representativa das melhorias de uma máquina. O real ganho de performance dos novos MacBooks Pro só poderá ser realmente sentido por seus compradores, e dependerá dos seus padrões de uso, aplicativos utilizados e muitos outros fatores. Ainda assim, os números podem dar uma boa ideia do que está por vir — e, nesse caso, as perspectivas são animadoras.