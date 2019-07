★ Venda seu iPhone usado com toda a segurança na UP! by iCaiu

E se eu lhe disser que agora você pode vender com segurança e comodidade? Sim, estou falando da UP! by iCaiu, o primeiro marketplace exclusivo de iPhones do Brasil.

A proposta do serviço é bem simples: conectar quem quer comprar com quem quer vender um aparelho seminovo, eliminando intermediários e valorizando seu aparelho Apple em até 50%.

Por que você ganha mais vendendo na UP!

Como estamos falando de um marketplace, a UP! tem o benefício de ser independente, mas com a segurança de fazer negócios com uma empresa intermediando tudo. Ou seja, é definitivamente o melhor dos dois mundos!

Cadastre seu iPhone gratuitamente, veja a simulação, escolha como você quer receber seu dinheiro e agende uma avaliação em qualquer loja iCaiu. Depois, leve seu iPhone para avaliação no dia e horário agendado, e aceite a proposta final. O processo dura em torno de 30 minutos. Por fim, receba o dinheiro diretamente em sua conta bancária, em até dois dias úteis, de acordo com a opção desejada.

Se o iPhone em questão precisar de um reparo antes de ser colocado à venda, você poderá obter com desconto de 30% no serviço — um benefício que só a iCaiu pode lhe oferecer, já que ela conta com uma rede de lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.

Se você quer vender seu iPhone usado, não deixe de, antes, simular a venda do seu aparelho no site da UP! by iCaiu.

E se eu quiser comprar um iPhone seminovo?

Se você está pensando em comprar um iPhone seminovo (com garantia), o processo rigoroso de avaliação técnica da iCaiu lhe dá a segurança e o aval que você precisa para investir em um aparelho usado.

Antes de um aparelho ser colocado à venda na UP!, ele passa por rigorosas inspeções de qualidade, reconfigurações, higienizações e uma minuciosa avaliação física, realizada pela equipe técnica da iCaiu. Nessa avaliação, mais de 20 itens são revisados e testados por meio de um extenso processo de verificação, garantindo que todas as funcionalidades estejam operando corretamente.

A iCaiu também verifica a procedência do iPhone, assegurando que não se trata de um produto roubado, extraviado ou de qualquer outra origem indevida e/ou não transparente. Ainda assim, se o aparelho comprado não atender às expectativas, você pode solicitar a devolução em até 7 dias úteis. O pagamento pode ser feito no cartão de crédito (em até 10x sem juros) ou à vista (com 10% de desconto).

Fica, então, a dica: quer vender ou comprar um iPhone usado? Conheça a UP! by iCaiu!