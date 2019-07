Filme da semana: compre “Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”, com Dwayne Johnson, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”, com Dwayne “The Rock” Johnson.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

O ícone global Dwayne Johnson lidera o elenco de “Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”, da Legendary, como Will Sawyer, um veterano de guerra e ex-líder da operação de resgate do FBI, que agora avalia segurança de arranha-céus. Em missão na China, ele encontra o mais seguro e mais alto edifício do mundo em chamas, e é culpado por isso. Will deve encontrar os responsáveis pelo incêndio, limpar seu nome e de alguma forma resgatar sua família que está presa no interior do edifício… acima da linha de fogo.