A Apple anunciou a expansão do seu programa MFi (Made for iPhone/iPod/iPad) para fabricantes de acessórios e periféricos, introduzindo ainda mais especificações compatíveis com o padrão Lightning. Entre esses, os adaptadores de áudio USB-C e cabos Ethernet para Lightning poderão ser agora certificados pela Maçã. As informações são do site japonês MacOtakara.

Membros do programa MFi foram informados sobre a novidade no relatório “MFi Accessory Interface Specifications Release R31”, que especifica o suporte para os novos adaptadores compatíveis com dispositivos iOS. Isso também certificou alguns acessórios que já haviam sido anunciados, como o adaptador de áudio USB-C para Lightning da Anker, criado para Macs com portas USB-C e o novo iPad Pro.

Adaptadores Ethernet para Lightning também foram protocolados pela Apple. Nesse caso, o adaptador Ethernet + carregador (PoE ) Lightning da Belkin é um dos produtos agora certificados pelo programa da Maçã — ele também está disponível na Apple Store Online americana.

Por fim, a Apple também inseriu o controlador Gigabit Ethernet “RLT8111EPU” da Realtek no programa MFi.

Com a expansão, espera-se que as especificações MFi recém-anunciadas resultem na fabricação de ainda mais opções de acessórios desses tipos, sendo que alguns desses produtos deverão ser lançados já nos próximos meses.

via AppleInsider