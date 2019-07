Já falamos aqui de Minecraft Earth, a nova criação da desenvolvedora Mojang (subsidiária da Microsoft) que leva os indefectíveis bloquinhos de construção ao mundo real por meio de tecnologias de realidade aumentada. Agora, caso você tenha interesse, já é possível se inscrever no programa de beta fechado do futuro jogo.

A página de registro deixa claro que nem todos os jogadores serão convocados para esse período de testes; ainda assim, a Mojang afirma que está planejando abrir o beta para centenas de milhares de usuários, o que significa que você tem uma boa chance de conseguir um convite para testar Minecraft Earth antes de todo mundo — talvez seja uma boa ideia registrar-se o quanto antes, entretanto.

Para participar do programa de testes, basta ter — além do convite, é claro — 18 anos ou mais, um dispositivo rodando iOS 10/Android 7.0 ou superiores, bem como uma conta da Microsoft ou do Xbox Live. A partir daí, você já pode se esbaldar criando as construções mais delirantes de Minecraft e posicionando-as no mundo real; quem conseguir um convite para essa fase beta, aliás, ganhará um skin de personagem gratuito.

A Mojang liberou, também, um novo vídeo do jogo junto ao início da fase de testes. Assim, mesmo que você não consiga (ou não queira) entrar nessa leva inicial de jogadores, já poderá ter um gostinho do que lhe aguarda quando Minecraft Earth for oficialmente lançado para os dispositivos móveis:

O jogo ainda não tem data certa para ser oficialmente lançado, mas deverá chegar aos dispositivos iOS e Android do mundo ainda no verão do hemisfério norte. Aguardemos.

via TechCrunch