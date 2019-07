Pin it

As ofertas valem até as 6h da manhã de sábado (13/7), então corra!

Ofertas: iPhone 8, iPad de 9,7″, iMacs e mais com até 35% de desconto!

A Fast Shop está de volta com mais uma Oferta da Madrugada focada em Apple. Temos diversas promoções: uma de smartphone, uma de tablet, duas de computadores e duas de acessórios— e com direito a produto inédito!

Confira as ofertas abaixo:

Vendido pela Apple a R$3.599,10 à vista, o iPhone 8 de 64GB está saindo na Fast Shop por R$2.699,23 no boleto bancário — estamos falando de um corte de 25%!

O iPad de 9,7 polegadas cinza (modelo Wi-Fi, com 32GB) está saindo por R$2.199,13 à vista no boleto — 12% de desconto, já que na Apple ele custa R$2.519,10.

Aqui temos uma oferta difícil de vermos: a Fast Shop está comercializando dois modelos de iMacs com preços bem competitivos.

O primeiro é o iMac de 21,5″ (modelo MNDY2BZ/A ), com tela Retina 4K, processador Intel Core i5 (3GHz), 8GB de RAM, 1TB de espaço para armazenamento, GPU Radeon Pro 555 (com 2GB de memória) por R$5.999,41 à vista no boleto. Esse computador não é mais comercializado pela Apple — o que substituiu ele é atualmente vendido por R$10.529,10 à vista! 😱

O segundo iMac é o modelo MNE02BZ/A . Ele é praticamente igual ao primeiro, mas com um processador de 3,4GHz e uma placa de vídeo Radeon Pro 560 (com 4GB de memória). A máquina está saindo por R$6.599,62 — o iMac atual equivalente a esse é vendido pela Apple hoje por R$12.059,10 à vista. 💸

A Fast Shop também está vendendo o carregador de 10W e o cabo Lightning de 1m por R$87,27 à vista no boleto, cada; na Apple, eles saem por R$134,10 à vista cada, um desconto de 35%!

· • ·

