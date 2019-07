Os pacotes (bundles) de aplicativos são ótimos negócios. Isso porque, na maioria dos casos, basta você se interessar por um único app que, dependendo do preço final do pacote, a compra já vale a pena. E é exatamente esse o caso do The Mighty Mac Bundle.

São dez aplicativos (entre eles famosos como CleanMyMac X, CrossOver 18, VPNSecure, Chronicle Pro e MacPilot 10) os quais, juntos, estão com 98% de desconto, saindo por apenas US$30.

Se você estava de olho no CleanMyMac X ou em um serviço de VPN , não tem nem o que pensar!

Eis a lista de todos os apps e seus respectivos preços originais (fora do bundle):

VPNSecure (assinatura vitalícia de VPN para um dispositivo): US$500

(assinatura vitalícia de VPN para um dispositivo): US$500 CrossOver 18 (famoso virtualizador): US$60

(famoso virtualizador): US$60 CleanMyMac X (utilitário completo de manutenção para o seu Mac): US$70

(utilitário completo de manutenção para o seu Mac): US$70 WALTR 2 (transmita mídias para o seu iPhone/iPad sem o iTunes): US$40

(transmita mídias para o seu iPhone/iPad sem o iTunes): US$40 Dropshare (compartilhe arquivos, screenshots e mais): US$25

(compartilhe arquivos, screenshots e mais): US$25 ActiveDock (alternativa para o Dock): US$50

(alternativa para o Dock): US$50 Folx Pro Download & Torrent Manager (gerenciador de downloads): US$30

(gerenciador de downloads): US$30 Chronicle Pro (gerenciador financeiro): US$20

(gerenciador financeiro): US$20 MacPilot 10 (otimize sua experiência no macOS):US$30

(otimize sua experiência no macOS):US$30 The Complete Web Developer Bundle (mais de 150 horas de curso de desenvolvimento): US$990

Aproveitem a oferta — ela acabará em alguns dias, então nem pense muito! 😉