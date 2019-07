Já pensou estar usando o seu iPhone e ele se incendiar? Se o susto soa demasiadamente perigoso para você, imagine para uma criança de apenas de 11 anos! Foi o que aconteceu com a jovem Kayla Ramos, que estava segurando o seu iPhone 6 quando ele começou a pegar fogo, de acordo com informações divulgadas pela 23ABC News.

Ramos contou que viu “faíscas saindo de todos os lugares do iPhone”, quando ela se deu conta de que o dispositivo estava pegando fogo e jogou-o para cima da cama, sobre um cobertor. A jovem não se queimou gravemente, mas os ferimentos poderiam ter sido piores se ela não tivesse largado o iPhone a tempo.

O próprio iPhone 6 ficou destruído, com o display se separando do chassi do aparelho, o que mostrou as marcas de queimadura no interior do dispositivo. Além disso, a explosão do gadget queimou e perfurou dois cobertores sobre uma cama — o que poderia ter causado um incêndio ainda maior —, como visto no vídeo acima.

A mãe de Ramos, Maria Adata, contou que a Apple recomendou que ela enviasse o aparelho para uma assistência técnica autorizada. A companhia também fornecerá um novo telefone à jovem e investigará a causa da explosão.

A Maçã disse, que apesar de impróprio, existem alguns fatores que podem fazer com que os iPhones se incendeiem — como usar cabos de recarga não certificados pela empresa e realizar reparos em assistências não-autorizadas. No caso de Ramos, no entanto, a família contou que nenhum desses motivos se aplica ao iPhone 6 que explodiu.

Casos como esse não são exatamente incomuns: em 2016, outro iPhone 6 pegou fogo durante um voo; no ano seguinte, um iPhone 7 Plus também explodiu. Mais recentemente, um iPad se incendiou dentro de uma Apple Store em Amsterdã, na Holanda.

via 9to5Mac