Alguns de vocês podem não saber, mas quando Steve Jobs foi demitido deixou a Apple, em setembro de 1985, ele logo fundou uma outra companhia de tecnologia, também focada na criação de computadores: a NeXT.

Apesar da expertise de Jobs na área, os computadores da NeXT não ganharam destaque, diferentemente do sistema operacional criado pela companhia, o NeXTSTEP, que viveu tempo suficiente para se servir com base para a criação do Mac OS X, da Apple.

Ainda que tenham saído de linha, os computadores da NeXT marcaram, de certa forma, a evolução dos computadores pessoais, e uma parte interessante dessa história foi destacada recentemente — ou melhor, relembrada, como divulgado pelo The Verge.

O historiador de computadores Kevin Savetz digitalizou a edição do outono de 1989 do catálogo da NeXT e arquivou o documento em ótima qualidade no Archive.org. Isso fez com que a revista de 138 páginas fosse disponibilizada online, oferecendo uma compreensão do software, da interface de usuário e dos periféricos da NeXT.

I scanned the fall 1989 NeXT Software and Peripherals catalog in glorious 600 DPI and uploaded to @internetarchive. 138 pages! https://t.co/a1xpteHERt pic.twitter.com/UbV6zKcZEm — Kevin Savetz (@KevinSavetz) July 4, 2019 Eu escaneei o catálogo de 1989 de softwares e periféricos da NeXT a gloriosos 600DPI e subi para o @internetarchive. 138 páginas! archive.org/details/nextso…

Savetz contou que o catálogo era “parte de um grande número de computadores antigos” que ele havia comprado de uma empresa de reciclagem de computadores local. Após digitalizar o documento, o historiador leiloou-o e doou os lucros para o Centro de Refugiados e Imigrantes para Educação e Serviços Jurídicos (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, ou RAICES).

Eu nunca tinha visto um catálogo como esse, e não consegui encontrar muita referência sobre ele online, por isso decidi digitalizá-lo.

Algumas estimativas sugerem que a NeXT despachou cerca de 50.000 computadores ao todo, portanto suas vendas foram bem limitadas. Como dissemos, o legado do software NeXTSTEP inspirou a construção dos sistemas operacionais mais conhecidos da Maçã, como os atuais macOS e iOS.