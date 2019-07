A iFixit tem como tradição, após realizar o desmonte dos produtos da Maçã, disponibilizar wallpapers das suas entranhas para quem gosta de um aspecto mais “industrial” nas telas iniciais ou de bloqueio. A firma, entretanto, estava atrasada nesse aspecto em relação aos iPads Pro; agora, não mais.

Quem tem qualquer modelo do tablet profissional da Apple — seja o original de 9,7″, o de 10,5″, o de 11″ ou o de 12,9″ — pode, agora, checar essa postagem da iFixit para pegar o wallpaper correspondente ao seu dispositivo. São duas opções: uma da aparência interna dos iPads, como se você simplesmente tivesse “arrancado” a tela do tablet, ou uma com aparência de raio-X, que mostra mais componentes internos do aparelho (mas é menos “realista”).

Para aplicar o wallpaper, basta acessar a página diretamente do seu iPad Pro, tocar em uma das imagens para vê-la em alta resolução, salvá-la no seu dispositivo e selecioná-la na seção “Imagem de Fundo” dos Ajustes. Para aprimorar a sensação de realismo, é melhor desligar o efeito de perspectiva (aquele que move ligeiramente a imagem de acordo com o movimento da tela).

Cases para iPhones

Para um visual ainda mais exposto (só que, no caso, do seu iPhone), a iFixit lançou também sua primeira linha de cases com estampa das entranhas dos smartphones, denominada Insight.

As capinhas são feitas de poliuretano termoplástico (TPU) e contam com camadas extras de proteção nos cantos dos dispositivos, para uma segurança adicional no caso de quedas e impactos. Assim como os wallpapers, as cases estão disponíveis em modelos tradicionais ou raio-X.

A iFixit tem cases para todos os modelos de iPhone desde o 6, e você pode adquiri-las no site oficial da empresa por US$10 cada. Bacana, não é?

via 9to5Mac