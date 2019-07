Promoções do dia na App Store: SuperM.GO, eBoy FixPix, Farming Simulator 17 e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta segunda-feira!

SuperM.GO, de Andrei Soprachev, é um jogo para liberar sua criatividade.

A ideia é permitir que você crie as fases do seu jogo, em um universo parecido com o sucesso Super Mario Bros. O processo de criação é todo feito com base em tocar, segurar e arrastar os itens até os locais desejados.

Suas fases criadas podem ser compartilhadas com amigos ou com o mundo! 🌎

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊