Versão de entrada do novo MacBook Air traz SSD mais lento que o anterior

Anunciados há uma semana, os novos MacBooks Air podem ter ficado US$100 mais baratos nos Estados Unidos (R$700, aqui no Brasil), mas há um pequeno porém que a Apple preferiu omitir no lançamento.

Conforme apurou o site francês Consomac [Google Tradutor], o SSD da versão de entrada do novo MacBook Air é mais lento que o anterior.

Na versão de 256GB, eles calcularam — usando o utilitário Blackmagic Disk Speed Test — uma performance de 1GB/s para gravação e de 1,3GB/s para leitura, contra 920MB/s e 2GB/s da geração anterior, respectivamente. Houve um pequeno ganho na velocidade de gravação, mas uma bela despencada na de leitura.

É sabido que, quanto maior a capacidade do SSD, melhor a sua performance. Sendo assim, o novo MacBook Air com 128GB de armazenamento se saiu ainda pior no teste: 500MB/s para gravação e 1,3GB/s para leitura. Mas isso, vale notar, também acontecia na versão 2018.

A boa notícia é que mesmo essas taxas ainda são muito boas para o uso médio que se faz de um MacBook Air. A grande maioria dos consumidores dessa máquina não perceberá diferença nenhuma na performance com base nesses números.

MacBook Air de Apple Preço à vista: a partir de R$ 9.359,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 866,58

Cores: cinza espacial, dourado ou prateado

Lançamento: 2018

