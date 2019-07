Apple libera novas betas do macOS Catalina 10.15, do iOS 12.4 e do watchOS 5.3

Uma dia após sair o macOS Mojave 10.14.6 beta 5, a Apple disponibilizou hoje para desenvolvedores o macOS Catalina 10.15 beta 4 (compilação 19A512f ), o iOS 12.4 beta 7 ( 16G5077a ) e o watchOS 5.3 beta 6 ( 16U5569a ). Sim, ela misturou um dos sistemas novos — que serão lançados em setembro/outubro — com updates dos atuais, os quais provavelmente sairão ainda este mês.

A grande novidade do iOS 12.4 será suporte ao Apple Card, que está para ser lançado nos Estados Unidos — essa sétima beta já foi inclusive disponibilizada simultaneamente para desenvolvedores e membros do Apple Beta Software Program. Já o watchOS 5.3 é um update menor, com melhorias gerais e correções de bugs.

Caso surja alguma novidade visível na quarta versão beta do macOS 10.15, avisaremos a vocês aqui no site.

Aos que estão testando esses novos sistemas operacionais, comentem abaixo como estão as novas compilações. 😉