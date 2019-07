DuckDuckGo aprimora integração aos Mapas da Apple com Modo Escuro e mais novidades

No início do ano, comentamos aqui que os Mapas da Apple ganhariam sua primeira versão “oficial” na internet através do serviço de busca DuckDuckGo, que passaria a usar a plataforma da Maçã para dar resultados de estabelecimentos comerciais, endereços, localidades e mais. Meses depois, a integração está mais forte que nunca, e o DuckDuckGo anunciou hoje uma série de novidades que deixarão essa integração ainda melhor.

Para começar, a partir de agora não será mais necessário retornar a uma página de busca tradicional do DuckDuckGo todas as vezes em que você estiver visualizando um mapa e queira fazer uma nova pesquisa. O DuckDuckGo também atualizará os resultados da busca todas as vezes que você mover ou der zoom no mapa, para mostrar apenas localidades dentro daquela área.

Ainda relacionado a essa novidade, a partir de agora o serviço trará sugestões de resultados dentro da área exibida pelo mapa aberto. Isto é, caso você pesquise por “café” quando estiver visualizando o seu bairro no mapa, as sugestões da busca exibirão somente resultados dentro daquela área — o que torna o processo de descoberta de lugares muito mais simples.

Querem mais? O DuckDuckGo agora exibirá uma aba relacionada aos mapas em qualquer pesquisa realizada na ferramenta, e não mais somente naquelas em que você estiver pesquisando por locais. Além disso, a plataforma agora tem integração com o Modo Escuro dos Mapas da Apple — ao trocar para o Dark Mode do DuckDuckGo, os mapas também mudarão para a visualização escura.

A equipe de desenvolvimento da ferramenta de busca garante que o compromisso com a privacidade continua a ser o fator primordial no desenvolvimento do DuckDuckGo; informações pessoais e identificáveis, como o endereço IP, não são compartilhadas com ninguém, e buscas de locais são descartadas logo após o uso.

via 9to5Mac