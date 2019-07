Taí um rumor que, caso se concretize, não vai mudar nada na ordem das coisas, mas deixará um leve sorrisinho no rosto de muitos: de acordo com o MacRumors, a Apple estaria planejando a volta do seu icônico logo “arco-íris” em alguns dos produtos da empresa — e ele poderia reaparecer já em 2019.

A informação veio de uma fonte cheia de conexões dentro de Cupertino e, como nota o próprio MacRumors, deve ser vista com certo grau de ceticismo; o logo “arco-íris”, afinal, é representativo de uma outra era da Apple e pode ficar meio esquisito na linguagem de design atual da empresa. Com a saída de Jony Ive, entretanto, tudo é possível.

É bem verdade que o próprio Ive, mesmo com sua filosofia ultraminimalista, sempre nutriu simpatia pelo arco-íris: foi do designer a ideia de decorar o Apple Park com motivos multicoloridos (incluindo um belo palco espalhafatoso) na celebração de abertura oficial do complexo, com apresentação especial de Lady Gaga. Ive afirmou, à época, que “o arco-íris fez parte da identidade da Apple por anos” e “traz uma representação positiva e alegre” dos valores de inclusão da empresa.

Apple Park decorado com as cores do arco-íris para inauguração e homenagem a Steve Jobs

Para que fique claro, a ideia não é tornar o logo “arco-íris” o oficial da Apple novamente; a marca seria aplicada somente em alguns produtos, talvez como uma espécie de edição especial — pense em algo como o (PRODUCT)RED que temos hoje. Embora não haja informações sobre quais produtos poderiam receber a marca especial, uma boa aposta é o Mac, que é a linha mais antiga da Apple e tem no logo “arco-íris” uma boa base da sua história.

O que acham?