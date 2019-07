O Google continua “reorganizando” a distribuição de seus apps em plataformas mobile e anunciou recentemente o fim do desenvolvimento de mais um dos seus softwares, desta vez o AdSense. O serviço de publicidade da gigante de Mountain View possui, até então, um aplicativo para iOS e Android, além da versão na web. Até o fim deste ano, entretanto, apenas a segunda opção continuará disponível.

De acordo com o Google, o motivo para a remoção do app surgiu da demanda pelo serviço na web. Segundo a empresa, quase 70% do público-alvo do AdSense utiliza a ferramenta na web em dispositivos móveis; desta forma, o intuito é desenvolver ainda mais os recursos da plataforma online para que o uso do app seja totalmente suprimido a tempo de ser removido das lojas de aplicativos.

Ainda segundo a empresa, algumas melhorias na interface da página do AdSense serão anunciadas em breve, incluindo a implementação da metodologia de desenvolvimento de Aplicativos Progressivos para a Web (Progressive Web Apps, ou PWA), que tornará a experiência do AdSense ainda mais rápida em navegadores.

O fim da distribuição do app AdSense na App Store e no Google Play ocorrerá nos próximos meses, apesar de o Google não ter divulgado um cronograma exato para a remoção. Quem já possui o app instalado notará que ele não funcionará mais daqui a um tempo, quando terão que migrar para a versão na web.