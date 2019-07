Google Tradutor para iOS ganha suporte aos Atalhos da Siri, Telegram e Slack são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes de aplicativos importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Google Tradutor

O aplicativo mais popular do mundo para traduções ganhou suporte, na sua versão 6.0, aos Atalhos da Siri. Com isso, é possível iniciar conversas bilíngues por meio da assistente — o que torna todo o processo muito mais rápido e prático.

Não há mais informações do Google sobre a novidade, mas vale fazer a atualização do Tradutor e testar você mesmo a integração com a Siri — basta pronunciar um comando relacionado ao aplicativo, como “inicie uma conversa no Google Tradutor” e ver a mágica acontecer.

Telegram para Mac

O aplicativo de mensagens (ainda) mais polêmico do Brasil trouxe agora para o macOS a novidade que fez os olhos dos usuários do iOS/Android na última semana: os novos stickers animados, que unem a praticidade dos adesivos tradicionais com o dinamismo dos GIFs.

No Mac, os adesivos animados têm os mesmos benefícios das demais plataformas — são leves, com alta taxa de quadros e totalmente compatíveis com os pacotes de stickers do Telegram. É possível criar seu próprio pacote de adesivos e conferir os kits mais populares do momento numa aba específica do app.

Slack

Mais uma novidade para o Mac: o Slack está agora ligeiramente mais rápido, por conta de correções no código do aplicativo e pequenas melhorias feitas aqui e ali. Além disso, administradores agora têm mecanismos mais estáveis para controlar quando e como o aplicativo é atualizado — e temos, ainda, uma série de correções de bugs.

No iOS, por sua vez, o Slack começou a remover funcionalidades de 3D Touch em certas partes do app — como nomes de canais e DMs que, dizem eles, já não eram perfeitas. Além disso, também foram feitas as tradicionais correções de bugs.