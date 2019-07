O Apple Pay está se espalhando rápido pelo Brasil e, ainda que alguns estabelecimentos comerciais continuem batendo cabeça quando um cliente resolve usar a ferramenta, continua a ser o método de pagamento mais fácil para quem está no ecossistema da Maçã.

Só tem um problema: ainda que não tenhamos uma profusão de bancos, fintechs e bandeiras suportando o serviço da Apple, a quantidade de cartões de crédito é grande e fica difícil saber qual deles é o melhor (de acordo com as suas necessidades/possibilidades) — ou até mesmo se o cartão que você tem nesse momento na carteira/bolsa é um deles.

Nada temam, entretanto: reunimos aqui uma lista de todos os cartões compatíveis atualmente com o sistema de pagamentos da Maçã — e, de quebra, incluímos algumas informações úteis caso você esteja pensando em aderir a algum deles, como a anuidade (ou gratuidade) e o funcionamento ou não como cartão internacional.

Antes, vale uma observação: quando aplicável (e divulgado pela respectiva instituição), colocamos o valor cheio da anuidade de cada cartão. Dependendo da sua relação com o banco/empresa, você pode negociar taxas menores ou mesmo isenção total do pagamento — como de costume, converse com o seu gerente ou o representante da empresa.

Além disso, para não tornar o artigo muito extenso, escolhemos destacar somente as informações básicas de cada cartão. Para conferir detalhes adicionais, como pré-requisitos, taxas extras e benefícios, basta clicar no link de cada um deles.

Vamos lá? 😉

Credicard Mastercard

ZERO : anuidade zero, internacional, não exige conta-corrente.

: anuidade zero, internacional, não exige conta-corrente. Black: anuidade de R$780 (ou 12x de R$65), internacional, não exige conta-corrente.

Bradesco

Bradesco Visa

PoupCard (Débito) : sem anuidade, acesso direto à poupança, exige conta-corrente.

: sem anuidade, acesso direto à poupança, exige conta-corrente. Internacional: anuidade de R$260 (12x de R$21,66), internacional, exige conta-corrente.

anuidade de R$260 (12x de R$21,66), internacional, exige conta-corrente. Gold: anuidade de R$372 (12x de R$31), internacional, exige conta-corrente.

anuidade de R$372 (12x de R$31), internacional, exige conta-corrente. Platinum : anuidade de R$490 (4x de R$122,50), internacional, exige conta-corrente.

: anuidade de R$490 (4x de R$122,50), internacional, exige conta-corrente. Infinite: anuidade de R$950 (6x de R$158,33), internacional, não exige conta-corrente.

Bradesco ELO

PoupCard (Débito) : sem anuidade, exige conta-corrente.

: sem anuidade, exige conta-corrente. ELO : anuidade de R$150 (12x de R$12,50), nacional, exige conta-corrente.

: anuidade de R$150 (12x de R$12,50), nacional, exige conta-corrente. ELO Mais : anuidade de R$310 (12x de R$25,83), internacional, exige conta-corrente.

: anuidade de R$310 (12x de R$25,83), internacional, exige conta-corrente. Grafite : anuidade de R$440 (4x de R$110), internacional, exige conta-corrente.

: anuidade de R$440 (4x de R$110), internacional, exige conta-corrente. Nanquim: anuidade de R$925 (6x de R$154,16), internacional, não exige conta-corrente.

Bradesco Seguros ELO

ELO Nacional : anuidade de R$185 (12x de R$15,41), nacional, não exige conta-corrente.

: anuidade de R$185 (12x de R$15,41), nacional, não exige conta-corrente. ELO Internacional : anuidade de R$200 (12x de R$16,66), internacional, não exige conta-corrente.

: anuidade de R$200 (12x de R$16,66), internacional, não exige conta-corrente. ELO Mais : anuidade de R$260 (12x de R$21,66), internacional, não exige conta-corrente.

: anuidade de R$260 (12x de R$21,66), internacional, não exige conta-corrente. Grafite : anuidade de R$336 (4x de R$84), internacional, não exige conta-corrente.

: anuidade de R$336 (4x de R$84), internacional, não exige conta-corrente. Nanquim: anuidade de R$984 (4x de R$246), internacional, não exige conta-corrente.

Banco do Brasil

Ourocard Visa

Ourocard ELO

Itaú

No caso do Itaú, todos os cartões Itaucard são aceitos pelo Apple Pay e o banco oferece uma infinidade de modelos e planos, vários dos quais em parcerias com lojas, marcas e empresas — você pode navegar por todas as opções do Itaucard aqui.

Abaixo, listamos as opções não atreladas a parceiras:

Itaucard

Itaú Uniclass

Itaú Personnalité

Cartões em parcerias com empresas

Destacamos aqui a versão internacional de cada cartão, mas o Itaú oferece também os padrões Gold e Platinum para cada um deles — além de oferecer múltiplas bandeiras, como Mastercard e Hipercard, para vários. Essa página traz todos os modelos.

· • ·

É bom notar que essa lista é contínua, então ela será atualizada sempre que um novo cartão passar a ser compatível com o Apple Pay; por isso, é uma boa ideia salvar este artigo caso você pretenda acompanhá-lo periodicamente.

Agradecemos, desde já, a colaboração de todos vocês nos comentários abaixo. 😊