Hoje, 16 de julho de 2019, comemora-se o aniversário de 50 anos do início da missão que levou a humanidade à Lua pela primeira vez. Foi naquela manhã de 16 de julho de 1969 que Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins embarcaram na Apollo 11 para, quatro dias depois, chegarem (os dois primeiros) ao solo lunar.

Obviamente, o mundo (e os Estados Unidos, em particular) estão comemorando o marco com entusiasmo. E uma das formas mais legais de lembrar da data é comparar o poder computacional das máquinas da Apollo 11 com um pequeno dispositivo que você tem hoje no seu bolso.

Foi exatamente o que fez o professor de ciência da computação Graham Kendall, da Universidade de Nottingham, em um artigo para The Conversation. O estudioso comparou a quantidade de RAM e ROM do Apollo Guidance Computer, o computador que guiou a primeira missão tripulada a pousar na Lua, com a de um iPhone XS em 2019 — e os resultados, como era de se esperar, são de cair o queixo.

O computador da Apollo 11 tinha 32.768 bits de RAM, o que é suficiente para armazenar um texto (não formatado) com cerca de 2.000 palavras — isto é, o equivalente a cerca de quatro artigos iguais a este que você está lendo. O iPhone XS, com 4GB de RAM (ou 34.359.738.368 bits), tem cerca de 1 milhão de vezes mais memória que o Apollo Guidance Computer.

A coisa fica ainda mais impressionante comparando a ROM: o computador de bordo da missão tinha apenas 72KB de memória somente de leitura. Um iPhone XS de 512GB, por sua vez, tem 7 milhões de vezes mais memória do tipo.

Em termos de poder de processamento, a revista ZME Science tem uma comparação ainda mais legal — e levando em conta não o iPhone XS, mas o iPhone 6. De acordo com os cálculos do artigo, o chip A8 daquele smartphone é capaz de processar cerca de 3,36 bilhões de instruções por segundo, o que significa que ele é cerca de 120 milhões de vezes mais rápido que o computador que guiou a humanidade à Lua pela primeira vez.

Obviamente, estamos comparando tecnologias com cinco décadas de distância entre elas, o que é nada mais que um exercício de espanto. Ainda assim, é legal imaginar como os profissionais da NASA conseguiram organizar uma missão tão ambiciosa com um poderio tecnológico que, se comparado com hoje, é quase nulo — mas era, à época, a última palavra em computação.

Nesse sentido, o artigo de The Conversation tem uma seção bem legal imaginando o que mudaria e o que permaneceria igual caso a missão da Apollo 11 fosse realizada em 2019, não em 1969. Segundo Kendall, o desenvolvimento do software para o computador da nave seria muito mais rápido, já que as máquinas para testar, compilar e rodar o código necessário são milhões de vezes mais potentes.

Outra mudança importante seria na interface do usuário: em vez do visual de calculadora, com botões e comandos numéricos, provavelmente teríamos comandos interativos numa tela sensível ao toque ou — numa perspectiva ainda mais avançada — uma interface holográfica, controlada por gestos ou o movimento dos olhos. Bem “Homem de Ferro”, não?

Curiosamente, um aspecto que não teria mudado em nada em relação a 1969 seria a comunicação entre a Apollo 11 e a Terra — afinal, ninguém descobriu, ainda, uma forma de se transmitir dados em velocidade superior à da luz. Como as imagens de hoje têm resolução (e tamanho) muito maior, as fotos da Lua demorariam bem mais para chegar… mas, ao menos, seriam muito mais vistosas.

Legal, não é?

