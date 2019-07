Beta não é para pessoas fracas. Aqui no MacMagazine, nós sempre deixamos bem claro que versões de testes de sistemas operacionais não devem ser instaladas em aparelhos principais pois problemas graves podem acontecer (seja algo ligado a instabilidade ou alguma vulnerabilidade, mesmo). E foi exatamente isso que aconteceu com o iOS 13.

Se você está utilizando a terceira versão beta para desenvolvedores (ou a segunda pública) do iOS 13, saiba que existe uma forma muito fácil ter acesso aos nomes de usuário e senhas armazenados em Ajustes » Senhas e Contas » Senhas de Sites e Apps — mesmo com a proteção do Touch/Face ID. Para isso, basta a pessoa ficar tocando em “Senhas de Sites e Apps” repetidamente que, uma hora, terá acesso mesmo sem a autenticação, como foi informado no Reddit e compartilhado pelo canal do YouTube iDeviceHelp:

A Apple já foi informada do problema, mas ainda não disponibilizou uma nova versão de testes com a correção.

É claro que, para ter acesso aos Ajustes do iPhone, a pessoa precisa necessariamente estar com o aparelho em mãos e ele precisa ter sido desbloqueado com Touch/Face ID ou com senha. Ainda assim, não deixa de ser uma vulnerabilidade séria/importante o suficiente para você, que está testando o iOS 13, saber.

Veremos se tudo será devidamente corrigido na quarta versão beta para desenvolvedores (e na terceira para os participantes do Apple Beta Software Program).

via 9to5Mac