Apple compra direitos de drama com Samuel L. Jackson e lança primeiro trailer de “Snoopy in Space”

Quer mais alguma prova de que a Apple vai entrar com tudo não só no mercado das séries, mas também dos filmes? Pois aqui está.

Como informado pelo Deadline, a Maçã adquiriu recentemente os direitos para o drama “The Banker”, estrelado por Samuel L. Jackson (“Pulp Fiction”), Anthony Mackie (o Falcão da franquia “Vingadores”) e Nicholas Hoult (“Mad Max: Estrada da Fúria”). O filme, escrito e co-roteirizado por George Nolfi, será baseado na história real de dois empreendedores negros que, no Texas da década de 1950, tentaram perseverar com um negócio de empréstimo para vítimas da segregação racial.

Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult

Se a descrição e o elenco acima soam como uma receita deveras propícia para prêmios, é porque realmente são: segundo fontes, a aquisição é uma das primeiras tentativas práticas da Apple de se infiltrar já na próxima temporada de premiações. Como o filme já está em produção e deverá estrear até o fim do ano, nada impede — caso ele seja um sucesso, claro — que vejamos a Apple marcando presença já nos próximos Oscars, por exemplo.

O roteiro do filme é assinado por Nolfi junto a David Smith, Niceole Levy e Stan Younger, enquanto o argumento foi desenvolvido por Smith, Younger e Brad Caleb Kane. “The Banker” terá seu lançamento direto realizado no Apple TV+, mas deverá ter também uma distribuição nós cinemas para concorrer às premiações do gênero. Mais detalhes serão anunciados em breve.

“Snoopy in Space”

Enquanto isso, a primeira produção da Apple em parceria com a Peanuts Worldwide está ganhando corpo: a série animada “Snoopy in Space” ganhou hoje seu primeiro trailer. Confiram:

O lançamento do trailer hoje não é gratuito: ele faz parte das comemorações do aniversário de 50 anos da missão da Apollo 13, que levou a humanidade à Lua pela primeira vez. A sinopse de “Snoopy in Space” mostra que a série terá tudo a ver com o tema da astronomia e da exploração espacial:

“Snoopy in Space” segue Snoopy enquanto seus sonhos de se tornar um astronauta tornam-se reais quando ele e Woodstock se juntam à turma de Peanuts em uma excursão escolar para a NASA e são escolhidos para uma missão de elite no espaço sideral. Conforme Snoopy e Woodstock realizam seus sonhos de treinamento para astronautas e viagem espacial, Charlie Brown e sua turma ajudam seus amigos no controle da missão.

“Snoopy in Space” é uma produção original da Apple em parceria com a DHX Media e a Peanuts Worldwide. Ela será lançada no Apple TV+ no outono do hemisfério norte — ou seja, entre setembro e dezembro próximos.

“Carpool Karaoke”

Por fim, a série seminal da Maçã sobreviverá: a Apple revelou hoje que “Carpool Karaoke: The Series“ ganhará uma terceira temporada. O anúncio foi feito no canal do YouTube do apresentador James Corden, e a série continuará sendo disponibilizada gratuitamente para todo mundo que tiver acesso ao app Apple TV — não haverá necessidade de assinar o Apple TV+.

Ainda não há mais informações sobre a terceira temporada do programa, mas sabe-se que um dos episódios reunirá o elenco principal da série “Stranger Things” — da maior concorrente do Apple TV+ (Netflix), é bom lembrar.

Segundo a Apple, os novos episódios da série chegarão “em breve”. Como a segunda temporada de “Carpool Karaoke: The Series” estreou em outubro de 2018, entretanto, é de se esperar que a terceira chegue também em outubro — ainda temos que aguardar alguns meses, portanto.

