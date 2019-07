Apesar de só estar entrando agora de fato no meio televisivo, a Apple já é figurinha batida nos prêmios Emmy há alguns anos — seja por sua publicidade ou por suas primeiras séries originais, como “Carpool Karaoke”. Na edição de 2019 da premiação, duas peças publicitárias da empresa conquistaram indicações na categoria de Melhor Comercial.

A primeira delas é o comercial “Don’t Mess With Mother” (“Não Mexa com a Mãe”), da série Filmado com iPhone. O filme, totalmente produzido com clipes capturados num iPhone XS, traz imagens impressionantes da natureza ao som de “Last Rites”, do Megadeth. Relembrem:

O segundo comercial indicado é “Make Something Wonderful” (“Faça Algo Maravilhoso”), da campanha Por Trás do Mac, que coloca os computadores da Maçã como ferramentas utilizadas por grandes gênios criativos para a elaboração das suas obras — tudo isso ao som de “Shy”, do pianista alemão Hauschka. Vejam:

Além de disputarem entre si na categoria de Melhor Comercial, as peças da Maçã terão três outras concorrentes, que podem ser vistas abaixo:

Netflix – “Um Grande Dia em Hollywood”

Nike – “Dream Crazy”

Sandy Hook Promise – “Point of View”

É bom notar que as indicações, aqui, não vão para as empresas que assinam os comerciais, e sim para as agências de cada uma das peças — no caso da Apple, estamos falando da TBWA/Media Arts Lab. Ainda assim, o reconhecimento para a Maçã é importante.

Os vencedores do Emmy 2019 serão anunciados no dia 22 de setembro, um domingo, a partir das 22h no horário de Brasília. Qual dos comerciais acima é o seu favorito?

via Apple World Today