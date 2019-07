No começo do ano, apresentamos os novíssimos gadgets da fabricante francesa Withings, alguns deles voltados para a saúde, como o BPM Core. Meses após o anúncio, finalmente o monitor de pressão arterial inteligente da empresa foi lançado no mercado europeu.

A Withings chama o BPM Core do “monitor cardiovascular residencial mais avançado do mundo”. Assim como o Apple Watch Series 4, o dispositivo é capaz de realizar leituras de eletrocardiogramas (ECG), enviando todas essas informações para o iPhone por meio do app Withings Health Mate.

Além disso, o dispositivo pode medir e registrar leituras de estetoscópio. Assim, o BPM Core pode ser usado para aferir a pressão arterial, realizar um ECG e verificar a frequência cardíaca de uma só vez em menos de dois minutos. Para executar tudo isso, o dispositivo conta com uma bateria recarregável por uma entrada Micro-USB.

O BPM Core está disponível em países da Europa nas lojas físicas e online da Apple, ou no site da Withings por €250/£230. O produto deverá ser lançado nos Estados Unidos no próximo trimestre, após a aprovação da FDA .

BPM Connect

Além do BPM Core, a Withings também iniciou as vendas do BPM Connect, o sucessor do seu clássico monitor de pressão arterial que, diferentemente do modelo Core, não conta com ECG.

Não obstante, o dispositivo pode realizar leituras sem a necessidade de um smartphone, já que exibe as informações registradas em um display LED embutido (como o BPM Core). Ainda assim, é possível sincronizar todos os dados registrados pelo gadget com o iPhone ou dispositivos Android por meio do app da Withings.

Além da Europa, o BPM Connect já está disponível também nos EUA por €100/£90 e US$100, respectivamente, no site da Withings, nas Apple Stores físicas e na loja online da Maçã.

via 9to5Mac