Desde o início dos rumores acerca dos próximos iPhones, nenhuma outra possibilidade além de que os novos dispositivos receberão um upgrade no sistema de câmeras traseiras ganhou tanta repercussão assim — tanto é verdade que, agora, alguns dos YouTubers mais conhecidos no mundo da tecnologia decidiram exibir dummies e clones dos futuros aparelhos com a famigerada câmera tripla.

Os modelos fictícios foram supostamente criados para ajudar as fabricantes de capas para iPhones, que sempre iniciam suas produções a tempo do lançamento oficial dos novos aparelhos — e, por isso, essa é a “prova” mais concreta das dimensões reais dos aparelhos.

Entre as figuras da internet que botaram suas mãos nos dummies dos novos iPhones está Marques Brownlee, também conhecido como MKBHD, que mostrou como poderão ser os futuros gadgets fisicamente:

iPhone 11? iPhone XI? De qualquer jeito. Tick tock tock.

Além de “comprovar” o módulo de câmeras traseira maior, com possivelmente três lentes (uma padrão, uma teleobjetiva e outra grande angular), o chassi mostra que a Apple deverá manter a entrada Lightning nos novos aparelhos, em vez de substituí-la por uma porta USB-C, como nos novos iPads Pro.

Vale notar que nem todos os possíveis novos modelos do iPhone deverão contar com a câmera tripla traseira; como nós já comentamos, apenas os sucessores dos iPhones XS/XS Max deverão possuir três lentes, enquanto a próxima geração do iPhone XR poderá contar com apenas duas, como também visto no vídeo de Brownlee.

O canal Unbox Therapy também divulgou suas impressões sobre os clones dos próximos iPhones, os quais são vendidos em alguns mercados paralelos e rodam uma versão personalizada do Android. Nesse caso, no entanto, são exibidos apenas os possíveis modelos sucessores dos iPhones XS/XS Max — ou seja, todos com três câmeras traseiras.

O iPhone 11 está chegando aí e, como de costume, temos os clones de pré-lançamento que invadem o mercado. Bem-vindo ao meu unboxing do clone do “iPhone 11”.

Outro possível recurso dos próximos modelos discutidos no vídeo inclui o suporte para carregamento sem fio bilateral, como previsto pelo analista Ming-Chi Kuo, que permitiria recarregar outros dispositivos compatíveis com o padrão Qi, como o Apple Watch e os novos AirPods, na parte de trás do iPhone.

É interessante notar que a Apple não deverá apresentar novas cores para os próximos iPhones, mantendo-os nas versões prateada, cinza espacial e dourada. A previsão é que eles sejam anunciados em um evento especial no mês de setembro.

É aquele ditado: quem gostou bate palma, quem não gostou… paciência.

Atualização, por Rafael Fischmann 17/07/2019 às 11:05

Sem perder tempo, Lewis Hilsenteger do Unbox Therapy acaba de publicar mais um vídeo — este com um dummy (que ele chama de “modelo CNC”) supostamente mais próximo do que veremos na realidade.

A ideia é que o tal recorte quadrado se mescle mais com a própria traseira do aparelho e que sobressaia bem menos que o atual. Ainda é um tanto “grosseiro”, mas certamente melhor do que vimos nos anteriores: