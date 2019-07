A saga da Apple para deixar de depender exclusivamente da China como território de fabricação dos seus produtos continua a todo vapor — até mesmo com suas pontuais exceções à regra. A expansão da cadeia de fornecimento da Maçã já está acontecendo na Índia e poderá ir também para a Malásia e para o México em breve. Agora, temos mais um país na fila: o Vietnã.

Como informou o Nikkei Asian Review, a Apple deu sinal verde para que uma das suas parceiras inicie um teste para produzir AirPods no país do Sudeste Asiático. A fabricante em questão é a GoerTek, uma das fábricas que já produz os fones de ouvido sem fio da Maçã na China — as outras são a Inventec e a Luxshare-ICT.

Atualmente os AirPods são produzidos exclusivamente na China, mas a Apple já tem parceiras montando os EarPods (com fio) no Vietnã. Nesse momento inicial, a montagem dos fones sem fio no país do Sudeste Asiático seria nada mais que um teste, com poucas unidades somente da segunda geração dos AirPods — caso o experimento prove-se bem-sucedido, a Maçã pode transferir um maior volume de produção para o Vietnã.

Segundo o Nikkei, o objetivo da Apple é, eventualmente, fazer com que entre 15% e 30% da montagem dos seus produtos seja realizada fora da China. As razões para a mudança são muitas: além da guerra comercial entre o país e os EUA, que deixa todos os negócios com uma neblina de incerteza, as vantagens da produção chinesa — como menor custo de mão de obra — estão começando a se dissipar com o boom econômico do País da Muralha.

Resta saber se essa transição tem algo a ver com a especulada terceira geração dos AirPods. Para isso, teremos de aguardar para ver.

