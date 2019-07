Jogo Sky: Children of Light está agora disponível para iOS

A caminhada foi longa, mas finalmente ela terminou: Sky: Children of Light finalmente foi lançado hoje na App Store!

O título da desenvolvedora thatgamecompany foi apresentado em 2017(!), durante a keynote de divulgação do iPhone X, e teve seu lançamento adiado para esta quinta-feira. Agora, como esperado, o jogo está disponível para dispositivos iOS.

Originalmente, o intuito era que o jogo fosse lançado exclusivamente para a Apple TV, mas a thatgamecompany mudou o rumo do desenvolvimento do app e se concentrou em levá-lo primeiro para os dispositivos móveis da Maçã.

Descrito como um “jogo de aventura romântico”, Sky permite que você explore um mundo de fantasia com sete reinos diferentes onde terá a tarefa de solucionar alguns quebra-cabeças para atingir o objetivo de espalhar luz por todo o reino e devolver as estrelas caídas às suas constelações.

De acordo com o site de divulgação do jogo, ele estará disponível “em breve” para a Apple TV, bem como para Macs, dispositivos Android, PCs e consoles.

Para a infelicidade de muitos usuários, no entanto, Sky: Children of Light possui compras internas a partir de R$19. Àqueles que correrem para o download, comentem abaixo suas impressões do jogo!