Graças ao recurso Continuidade, Macs são feitos para trabalhar em perfeita sincronia com outros dispositivos da Apple, como o iPhone ou o iPad — essa é uma das maiores vantagens do ecossistema da Maçã. Se você é um usuário de Mac que prefere o Android como sistema operacional móvel, entretanto, toda essa integração vai por água abaixo.

Pois nada temam, agnósticos de plataforma: o KDE Connect já está entre nós. O projeto, que já existe no Linux há algum tempo e chegou recentemente ao macOS, permite que você conecte o seu computador da Maçã ao seu smartphone Android, checando informações e realizando comandos básicos em qualquer um dos dois sentidos.

O que é possível fazer, especificamente? Você pode rodar comandos pré-definidos no seu Mac ou no smartphone, checar no computador a bateria do seu dispositivo móvel, ativar um alerta para encontrar o smartphone, enviar arquivos do Mac para o Android e ativar um recurso que mantém o Mac acordado enquanto o telefone está conectado a ele.

Outros recursos, como a visualização de notificações do Android no Mac ou o controle de volume do computador no smartphone, que funcionam no Linux, ainda estão com algumas pontas soltas na versão para macOS — o que significa que elas podem não funcionar a contento, nesse primeiro momento. Além disso, a área de transferência universal e o envio de arquivos do Android pro Mac ainda não estão funcionando, ponto. Estamos falando de um projeto em desenvolvimento, afinal de contas.

A versão atual do KDE Connect ainda é uma nightly build, mas seus desenvolvedores prometem lançar uma versão estável (e assinada) do utilitário já no mês que vem. Se você quiser testar o aplicativo desde já, entretanto, pode baixá-lo nessa página e seguir as instruções — não é nada muito diferente de instalar um aplicativo normal no Mac, mas você precisará ativar a instalação de apps de fontes não-reconhecidas.

Ah, e também é necessário baixar o app KDE Connect no Google Play e instalá-lo em seu Android.

via Cult of Mac