No ano passado, a CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) havia cantado a pedra sobre o número de consumidores leais ao iPhone estar caindo, pelo menos nos Estados Unidos. Agora, uma nova pesquisa conduzida pela BankMyCell constatou: a lealdade ao dispositivo da Apple caiu 15,2% no último ano.

Nesse período, cerca de 73% dos usuários de iPhones que negociaram seus dispositivos mudaram para um modelo posterior, no entanto, pouco mais de 26% das pessoas entrevistadas migraram para outras marcas, com destaque para a Samsung. As informações são da CNET.

No sentido contrário, cerca de 7,7% dos clientes da gigante sul-coreana migraram para o iPhone no último ano. Ainda assim, o BankMyCell disse que a lealdade ao iPhone está em seu nível mais baixo desde 2011. Inversamente, o maior índice de lealdade ao gadget da Maçã foi atingido em 2017, quando a retenção de clientes chegou a 92%.

Os dados da firma também contrastam com outra pesquisa da CIRP, do começo deste ano, a qual descobriu que 91% dos usuários do iOS atualizaram para outro iPhone, enquanto 92% dos usuários do Android se mantiveram fiéis à plataforma.

Para a pesquisa, a BankMyCell entrevistou 38 mil pessoas que negociaram seus dispositivos desde outubro passado.

imagem: Gorlov-KV | Shutterstock.com