É praticante de CrossFit e sente falta de um app para registrar os seus WODs ? O app Burpee é uma opção gratuita e intuitiva para iOS — do desenvolvedor brasileiro Fernando Gallo — que poderá ajudá-lo com isso.

Com o Burpee, é possível criar o seu próprio esquema de exercício e salvar todas as métricas do treino, as quais também são guardadas no iCloud. Mesmo depois de criados, você pode editar e apagar registros de exercícios.

Por padrão, o app conta com algumas opções de medidas para o registro de atividades, além de contar com uma lista com os exercícios mais comuns de Crossfit.

O Burpee não conta com compras internas, portanto é possível usufruir do suporte com o iCloud, bem como das métricas e listas pré-definidas gratuitamente.

Vale conferir! 🏋🏼‍♂️