Filme da semana: compre “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”, com Amanda Seyfried, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”, com Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth, Dominic Cooper, Andy Garcia, Julie Walters, Cher e Meryl Streep.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Venha comemorar, cantar, dançar e descobrir como tudo começou! Dez anos depois da estreia de “Mamma Mia! O Filme”, todos estão convidados de volta à mágica ilha grega de Kalokairi em uma nova sequência musical baseada nas canções do ABBA. Sophie (Amanda Seyfried) agora está grávida e, como sua mãe Donna (Meryl Streep), terá que tomar decisões. O elenco original do filme retorna com novidades, incluindo Lily James, como a jovem Donna, Andy Garcia e a ganhadora do Oscar® Cher.