Promoções do dia na App Store: Re:Desktop, Aquavias, Drum School e mais!

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!



Nota na App Store

Minha nota

O Re:Desktop, criado por Maksym Katrych, é um utilitário para janelas em seu Mac.

Com apenas um clique no ícone do app ou com a combinação das teclas ⇧ ⌘ Espaço , apresente todas ou esconda todas a janelas no macOS. Além do modo tradicional, caso a opção de uso seja com a ocultação do Dock, há a possibilidade de esconder todas as janelas — menos a que está ativa.

Aproveite a oferta! 😊

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam mais de R$40 de desconto:

Apps para iOS

Excelente puzzle.

Fogos de artifício.

Jogo de golfe.

Visite pontos históricos.

Fatos aleatórios.

App para macOS

Aplicativo musical educacional.

· • ·

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀