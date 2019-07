Em abril passado, noticiamos que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), parceira da Apple na produção de chips da família “A” para iPhones e iPads, estava se preparando para fabricar chips de 5 nanômetros que poderiam equipar os gadgets de 2020.

Agora, a fornecedora divulgou mais informações que dão a entender que esses são mesmos os planos, conforme divulgado pelo DigiTimes. De acordo com a taiwanesa, a produção de chips de 5nm está prevista para começar no primeiro semestre 2020, a tempo da fabricação dos futuros iPhones, que possivelmente serão lançados no segundo semestre daquele ano.

Um dos CEOs da TSMC, C.C. Wei, afirmou que a empresa planeja, entretanto, investir ainda mais na produção de chips de 7nm, os quais equipam a atual linha de iPhones e aumentar, gradativamente, a fabricação do novo chip de 5nm — concomitantemente com o desenvolvimento da tecnologia 5G, já que os rumores dão conta de que os primeiros iPhones com suporte às novas velocidades também serão lançados em 2020.

Para este ano, é esperado que o possível chip “A13” da Apple continue usando a processo de produção de 7nm, porém ele deverá contar com uma nova tecnologia conhecida como litografia ultravioleta extrema (EUV), a qual poderá tornar os chips dos gadgets deste ano ainda mais finos — e poderosos.

via 9to5Mac