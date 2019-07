Breve review de três produtos da Satechi: Dual Charging Station, Wireless Charger e Wireless Headphones

Já havia um certo tempo que eu estava lhes devendo este review “triplo” de produtos bacanas da fabricante Satechi. Antes tarde do que nunca, cá estamos!

Os três acessórios são totalmente distintos, embora os dois primeiros ambos sirvam para recarregar dispositivos — de formas bem diferentes, é claro. Confira uma breve análise deles, a seguir.

Type-C Dual Charging Station

Como o nome e a imagem acima já deixam claro, esta é uma estação de recarga dupla para o Apple Watch e o iPhone. Todavia, devo dizer que eu esperava algo um pouquinho diferente do que ele realmente é.

Pode ser algo pessoal meu, mas já estou muito acostumado com produtos que exploram a praticidade da tecnologia de recarga sem fio (Qi), então quando bati o olho nessa Dual Charging Station eu imaginava que ela funcionaria dessa forma. Não: o iPhone é recarregado via cabo, mesmo — o que pelo menos a torna compatível com todas as gerações desde o iPhone 5 (o primeiro com conector Lightning).

Não só isso, mas você ainda precisa “prover” tanto o cabo USB do iPhone quanto o carregador de indução do Apple Watch. Eles ficam enrolados e escondidos dentro da estação, de forma bem organizada, e do dock sai um cabo USB-C que você pode então ligar a um adaptador de tomada.

Uma visão da estrutura interna do produto.

Tirando esse “detalhe”, a construção da estação é primorosa e ela fica muito simpática na mesa de trabalho ou até no criado-mudo da cama.

A Type-C Dual Charging Station sai por US$65 no site da Satechi e está disponível nas cores prateada ou cinza espacial.

Aluminum Type-C Fast Wireless Charger

Aqui temos um produto bem mais “padrão”: um disco de alumínio com uma superfície emborrachada, para recarga de smartphones e outros dispositivos (como AirPods) sem fio — por meio da tecnologia Qi.

Uma das coisas que mais me agrada nele é o seu design, e nisso a Satechi costuma acertar demais. Da mesma forma que a estação acima, o Aluminum Type-C Fast Wireless Charger está disponível tanto na versão prateada (mostrada nessas imagens) quanto em uma cinza espacial, mais escura.

Também é interessante que a Satechi já tinha adotado o padrão USB-C na porta de saída do produto, o que ele permite que ele opere em potências de até 7,5W/10W — a depender, é claro, do que o smartphone suporte. Um LED lateral indica quando ele está operando.

O Aluminum Type-C Fast Wireless Charger tem preço sugerido de US$45.

Bluetooth Aluminum Wireless Headphones

Por fim, um produto distinto mas que segue a mesma linguagem visual dos outros — embora esteja disponível não só nas cores prateada e cinza espacial, mas também em dourada e ouro rosa.

Pelo preço desses fones (US$70), não dá para esperar nada de outro mundo. São headphones sem fio de qualidade razoável, tanto em construção quanto em qualidade de áudio. Ele não surpreende em nenhum sentido, tirando o fato de que tem um design de muito bom gosto.

Talvez o que mais me preocupe em fones baratos assim é o material usado na “espuma” que vai sobre a orelha. Não há nada a reclamar quando estão novos como os meus, mas já dá aquele feeling de que após 1-2 anos elas vão ressecar e despedaçar por completo. Espero estar enganado.

Três botões laterais permitem que você coloque o fone em modo de emparelhamento Bluetooth (versão 4.0, diga-se), aumente/reduza o volume e avance/retroceda faixas. Ele também conta com uma entrada de 3,5mm e já vem com um cabo auxiliar, caso você prefira ou precise utilizá-lo dessa forma.

O ajuste de altura é deslizante e suave, sem o tradicional “clique” das variadas posições nas quais pode ser usado. Você ajusta como quiser, livremente.

Assim como os outros produtos, os Aluminum Wireless Headphones estão disponíveis para compra no site da Satechi.