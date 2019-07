1Password traz de volta suporte a cofre local no iOS; Instagram, Overcast e AirBuddy são atualizados

E cá estamos nós novamente com as atualizações mais relevantes de aplicativos populares da App Store! Vamos a elas?

1Password

O famoso gerenciador de senhas tinha atraído a ira de alguns usuários quando, há algumas semanas, removeu do seu app para iOS a possibilidade de criar um cofre local de senhas no iPhone ou iPad — com isso, usuários antigos do serviço, que tinham comprado a (já não-existente) versão avulsa do aplicativo, passaram a precisar de uma assinatura do 1Password para usá-lo caso reinstalassem o app.

Felizmente, a desenvolvedora AgileBits ouviu a cachoeira de reclamações e corrigiu o problema na versão 7.3.4 do 1Password para iOS. Com ela, usuários que compraram a versão avulsa do app anteriormente podem, de novo, criar cofres locais em seus dispositivos iOS durante a configuração.

Além disso, a atualização traz uma forma mais fácil de desligar a autenticação de dois fatores da sua conta, além de melhorar a integração com as senhas de um ID Apple. Temos ainda correções de bugs e outras melhorias.

Instagram

Enquanto isso, o Instagram trouxe uma novidade que não vem com uma atualização em si: a partir de agora, a rede avisará usuários que estejam próximos de terem suas contas banidas por desrespeito às diretrizes da comunidade.

Caso sua conta esteja próxima do banimento (o que é hipotético, pois eu sei que você é uma boa pessoa e não posta coisas erradas na rede), o Instagram exibirá um aviso lhe informando da situação e listando todos os conteúdos irregulares na sua conta, entre fotos e vídeos postados no feed, comentários e Stories. O aviso afirmará que, se o comportamento for repetido, você terá sua conta permanentemente deletada, junto a suas postagens, arquivo, mensagens e seguidores.

Nessa mesma página, usuários poderão recorrer da decisão da rede — nesse primeiro momento, entretanto, você só poderá recorrer se o Instagram detectar conteúdos de nudez ou mensagens de ódio, e outros tipos de infração serão adicionados a essa plataforma em breve.

Além disso, o Instagram também mudará internamente a política de banimento e as opções que dá aos seus moderadores: um usuário que postar uma grande quantidade de conteúdos com discurso de ódio num curto período de tempo, por exemplo, poderá ser banido em poucas horas, em vez de ter as postagens bloqueadas.

Overcast

O popular aplicativo de podcasts, por sua vez, trouxe novidades na versão 2019.6: agora, trechos compartilhados de programas podem ter até 90 segundos de duração, e as configurações de download, apagamento e classificação podem ser personalizadas por podcast.

Além disso, a nova versão tem uma nova área de recomendações que substitui a antiga integração com o Twitter e traz algumas correções de bugs.

AirBuddy

Por fim, o utilitário que dá ao Mac a mesma integração com os AirPods vista no iOS ganhou algumas adições interessantes. A versão 1.3 do AirBuddy traz suporte ao Powerbeats Pro e aos novos AirPods com o estojo de recarga sem fio.

O update também mostra, agora, o indicador de LED correto no estojo de carregamento sem fio — verde quando carregado ou âmbar quando carregando/abaixo dos 30%. Temos, ainda, a opção de exibir o nível de bateria de outros acessórios (como o Magic Trackpad ou o Magic Keyboard) na própria janela do AirBuddy, bem como a de não exibir a interface de emparelhamento quando o dispositivo não for reconhecido — o que é útil se você estiver num ambiente cheio de AirPods.

A lista completa de novidades do AirBuddy 1.3 pode ser lida abaixo:

AirBuddy 1.3 is now available with many bug fixes and new features. https://t.co/wDennxRa6g pic.twitter.com/hQTJUjoGh0 — AirBuddy (@airbuddyapp) July 22, 2019

O AirBuddy pode ser adquirido em sua página no Gumroad no modelo “pague quanto quiser” — desde que seja um valor acima de US$5.