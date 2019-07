Apple contrata engenheiro da Tesla especialista em design de interiores; publicitário e profissionais de saúde saem

Mais uma semana, mais uma série de encontros e despedidas na Apple — e, mais uma vez, relacionados a algumas das áreas que têm fervilhado em Cupertino, como o desenvolvimento automotivo e a saúde. Vamos dar uma olhada nelas.

Steve MacManus

A chegada do dia — como noticiou o MacRumors — é de Steve MacManus, engenheiro automotivo que estava até recentemente na Tesla e já passou também pela Jaguar/Land Rover, pela Bentley e pela Aston Martin — sim, um currículo invejável.

Steve MacManus (à esquerda)

Não há mais informações sobre o cargo que MacManus desempenhará na Apple (sua página no LinkedIn afirma apenas que ele é um “diretor sênior” na empresa), mas seu histórico dá algumas pistas: o engenheiro é especialista em design de interiores automotivos, o que pode significar uma volta do interesse da Apple na construção de um veículo próprio.

Obviamente, essa não é a única opção: MacManus pode trazer sua expertise no interior de carros para ajudar a criar um sistema autônomo que se integre melhor às particularidades internas de cada veículo. Ele pode, também, desempenhar um papel numa área totalmente distinta. Os panos sobre o “Projeto Titan” ainda são muito espessos, e nós ainda teremos de aguardar alguns anos para ouvir alguma palavra oficial sobre ele. Bom, pelo menos as coisas estão andando.

Arnau Bosch Vergés

A principal saída da vez não é efetivamente da Apple, mas trata-se de um nome muito influente dentro da companhia: estamos falando de Arnau Bosch Vergés, diretor criativo da TBWA\Media Arts Lab (agência de publicidade parceira da Maçã) e cocriador de algumas das campanhas mais icônicas para a empresa nos tempos recentes. As informações são do The Drum.

Bosch Vergés foi, por exemplo, um dos nomes por trás do multi-premiado comercial do HomePod “Welcome Home“, dirigido por Spike Jonze e estrelado por FKA Twigs. Ele chegou à TBWA\Media Arts Lab em 2015, conquistando o cargo atual em 2018, e agora está deixando a agência para trabalhar na SoundStorming, uma startup focada numa plataforma de mídia social para músicos.

Com a chegada de Nick Law, é provável que a Maçã não tenha grandes problemas em relação à sua liderança de publicidade. Ainda assim, a perda de uma grande mente criativa é sempre sentida, e veremos nos próximos meses se a comunicação da Apple sofrerá algum impacto com a saída de Vergés.

Profissionais de saúde

Por fim, mais uma saída — de fato, não uma saída, mas várias: a gigante dos seguros Anthem fez a limpa e contratou vários profissionais de saúde da Maçã, entre veteranos e contratações recentes.

De acordo com a CNBC, a Anthem está tentando dar uma nova cara aos seus produtos destinados ao consumidor final, com interfaces de usuário mais amigáveis e funcionamento mais simples; os profissionais da Apple já teriam esse conhecimento no próprio DNA, o que explicaria a onda de contratações — é a primeira vez que a Anthem contrata empregados da Maçã. Também pesa o fato de o vice-presidente do setor comercial da empresa, Aneesh Kumar, ter começado sua carreira em Cupertino, nos anos 1990.

Entre os principais nomes contratados recentemente pela Anthem, temos o pesquisador de aprendizado de máquina Stefanos Giampanis e o veterano da área de saúde Toni Trujillo Vian, que estava na Apple há 24 anos. A gigante dos seguros também contratou Ted Goldstein, que foi vice-presidente na Maçã entre 2002 e 2007, e uma série de outros profissionais de destaque.

Dentre as muitas aquisições e contratações feitas na área de saúde pela Apple nos últimos tempos, as baixas da Anthem podem representar um certo obstáculo para as ambições da empresa. Ou não – só o tempo dirá.