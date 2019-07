Depois de muitas versões de testes, a Apple está lançando hoje para todos os usuários o iOS 12.4 (compilação 16G77 ), o macOS Mojave 10.14.6 ( 18G64 ), o watchOS 5.3 ( 16U569 ) e o tvOS 12.4 ( 16M568 ).

Além deles, a Maçã também disponibilizou o Apple TV Software 7.3.1 (compilação 12H864 ) para os modelos de terceira geração e o Xcode 10.3 ( 10G7a ) para desenvolvedores.

As atualizações provavelmente coincidem com o lançamento do Apple Card nos Estados Unidos, o moderno cartão de crédito anunciado pela Maçã num evento especial de março passado.

Confira as outras novidades a seguir.

iOS 12.4

O iOS 12.4 traz um novo recurso que facilita a migração de dados para um novo iPhone, sem fios. Para ampliar o alcance dele, a Apple até disponibilizou hoje também o iOS 9.3.6 (compilação 13G37 ) e o iOS 10.3.4 ( 14G61 ) para devices que não rodam o iOS 12, como os iPhones 4s/5, o iPad 2 e o primeiro iPad mini. De acordo com o MacRumors, os updates também corrigem um bug no GPS deles.

O update traz, ainda, melhorias no Apple News+ (nos locais onde o serviço está disponível) e, como de praxe, aprimora a segurança de iPhones e iPads.

Ele também inclui uma nova versão do sistema que roda em HomePods, incorporando — como previsto — suporte para Japão e Taiwan.

Eis os links diretos para download, aos que preferem atualizar manualmente:

watchOS 5.3

Corrige uma grave falha de segurança do app Walkie-Talkie, restabelecendo o serviço para todos usuários. Ele estava desativado há mais de dez dias.

Além disso, a Apple está levando os recursos de ECG (eletrocardiograma) e notificações de ritmos cardíacos irregulares para o Canadá e Singapura.

macOS Mojave 10.14.6

A atualização melhora a estabilidade e confiabilidade do Mac, sendo recomendada a todos os usuários. Assim como o iOS 12.4, ela também traz aprimoramentos gerais para o Apple News+.

Além disso, o update:

Aborda um problema que impedia a criação de uma nova partição do Boot Camp no iMac e no Mac mini com Fusion Drive;

Resolve um problema que podia causar um travamento durante uma reinicialização;

Resolve um problema gráfico que podia ocorrer ao despertar do repouso;

Corrige um problema que podia fazer com que um vídeo em tela cheia aparecesse preto no Mac mini;

Melhora a confiabilidade do compartilhamento via SMB.

Aos interessados, eis os links diretos para download — que incluem também atualizações de segurança para versões anteriores do macOS:

tvOS 12.4 e Apple TV Software 7.3.1

A priori, apenas aprimoramentos gerais e correções de bugs/segurança.

Aos que forem atualizando, comentem suas impressões! 😊