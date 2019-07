Já falamos aqui sobre a possibilidade de a Apple abrir a carteira e comprar a divisão de modems para dispositivos móveis da Intel, abrindo espaço para que a Maçã produza chips 5G próprios e se distancie da dependência da Qualcomm. As conversas entre as duas empresas estavam num chove-não-molha intenso até recentemente, mas agora parecem ter esquentado de vez.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal , que cita pessoas familiares aos planos da Apple, a compra da divisão de modems da Intel já está em conversas avançadas e, nesse ritmo, poderá ser anunciada já na próxima semana — a não ser que seja encontrado um obstáculo muito forte até lá, isto é.

A matéria não especifica valores para o negócio, mas cita que a Maçã poderia desembolsar mais de US$1 bilhão para comprar a parte da Intel, que inclui pessoal, patentes e tecnologias. As duas empresas já mantêm essas conversas há cerca de um ano, mas os planos tinham sido postos em segundo plano quando a Apple e a Qualcomm resolveram suas diferenças nos tribunais ao redor do mundo. Agora, algo fez com que Tim Cook e sua turma se reanimassem em ter uma divisão de modems para chamar de sua.

A Intel já tinha anunciado, desde que Apple e Qualcomm fizeram as pazes, que sairia do mercado de modems 5G, colocando a divisão à venda para o comprador mais interessado. A Maçã, por sua vez, já tem uma equipe trabalhando nos chips internamente, mas a expertise da Intel poderá dar uma boa ajudinha neste processo.

Os rumores atuais dão conta de que os iPhones de 2020 virão com conectividade 5G, e o modem desses aparelhos certamente será da Qualcomm — assim como de alguns dos seus sucessores. A empreitada da Apple no segmento ainda é um plano de longo prazo, então, com Intel ou sem Intel, ainda precisaremos aguardar uns bons anos para vermos smartphones e tablets equipados com modems 5G da própria Maçã.

via 9to5Mac