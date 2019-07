O ato de exibir um slideshow de fotos para sua família ou amigos é mais velho do que andar para frente (ou… algo assim). Seja voltando de uma viagem, exibindo as imagens de um evento ou simplesmente rememorando os velhos tempos, o ritual de sentar com entes queridos para compartilhar lembranças é algo que não deve ser desprezado.

O app Fotos, no Mac, traz várias opções para você criar o slideshow perfeito. Uma delas é instantânea: basta selecionar todas as fotos que você quer exibir (com a ajudinha das teclas ⇧ e ⌘ , ou simplesmente clicando e arrastando uma seleção), clicar em uma delas com o botão direito, selecionar a opção “Reproduzir Apresentação de Slides”, escolher um tema e uma música e mandar ver.

A outra opção é mais elaborada, para que você planeje todos os detalhes da apresentação. Abaixo, nós damos o caminho das pedras.

Selecione as fotos que você quer incluir no slideshow. Vá ao menu Arquivo » Criar » Apresentação de Slides » Fotos. Escolha a opção de criar um novo projeto, em vez de adicionar as fotos a um projeto existente, e dê um nome a ele. Na aba lateral, um novo projeto com o nome que você deu surgirá na porção “Projetos”. Clique nele e você entrará na área de edição de slideshows. Nessa tela, é possível reorganizar a ordem das fotos ou até mesmo unir duas imagens em uma mesma tela — basta clicar e arrastar da forma que você achar mais interessante. Você pode, a qualquer momento, clicar no botão “Pré-Visualização” para ver como está indo o seu trabalho.



Na lateral direita, três botões apresentam opções extras de personalização: o primeiro é o de temas, onde você escolhe o estilo mais apropriado para sua apresentação. O segundo botão, com a nota musical, serve para você escolher a trilha sonora da apresentação — que pode ser a trilha padrão do tema escolhido, alguma das outras trilhas incluídas no software ou qualquer música salva no seu iTunes (ou app Música). O terceiro botão traz várias opções ajustáveis: você pode escolher o estilo de transição entre as imagens, a duração dessas animações e a duração do próprio slideshow — é possível, também, simplesmente optar que ele dure o tempo da música escolhida.



Com o projeto finalizado, é possível reproduzi-lo diretamente dessa tela, clicando no botão “Play”, ou exportá-lo como um vídeo pelo botão “Exportar” — neste caso, basta escolher um nome para o arquivo, sua localização de salvamento e a resolução.

Prontinho! Agora você já tem sua apresentação de fotos criada exatamente como você quer e pronta para ser reproduzida em qualquer lugar.

Aproveite! 😃