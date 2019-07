O último grande upgrade dos displays nos iPhones aconteceu em 2017, quando a Apple substituiu, no iPhone X, a tela de LCD por uma OLED .

Agora, é provável que a companhia esteja se preparando para implementar mais uma melhoria ao display do seu gadget carro-chefe, dobrando a frequência do display do dispositivo para 120Hz — porém somente em 2020, de acordo com o leaker @Universelce.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019 A Apple está considerando uma tela com taxa de atualização comutável de 60Hz/120Hz em 2020, e está discutindo isso com a Samsung e a LG.

O leaker não é muito conhecido por comentar os planos da Apple, mas suas previsões têm sido certeiras quanto aos rumores da Samsung. Como a gigante sul-coreana produz os displays OLED para os iPhones X, XS e XS Max, é possível fazer algumas apostas sobre esse palpite.

Vale lembrar que a Apple já usa telas com taxa de atualização comutável nos iPads Pro por meio da tecnologia ProMotion, a qual ajusta dinamicamente a exibição do conteúdo na tela para aumentar a sua capacidade de resposta e tornar o movimento mais suave, além de contribuir para a conservação da bateria.

Por outro lado, o iPad Pro ainda conta com uma tela de LCD, então se as previsões do leaker se concretizarem, essa poderá ser a primeira vez que a tecnologia será implementada nos displays OLED dos gadgets da Apple. Mais do que uma tela com maior qualidade, a tecnologia poderá, ainda, possibilitar o suporte do iPhone ao Apple Pencil no futuro.

Se neste ano as expectativas para os próximos iPhones se restringem, principalmente, à câmera dos gadgets (que poderá ser maior, com até três lentes), para 2020 já existe um leque de prováveis mudanças grandes, entre elas a possibilidade de a Apple usar chips de 5 nanômetros, diminuir o recorte frontal (notch) dos aparelhos e adotar a tecnologia 5G.

Vamos esperar para ver.

via AppleInsider